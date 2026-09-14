“Diventare bosco”: passeggiata nella natura con tante attività alla Colma

La organizza il Coordinamento "Salviamo il Monte San Primo" ed è aperta a bambini e famiglie

Monte San Primo: “Diventare Bosco”, il 20 settembre c’è l’ultimo appuntamento con la rassegna alla Colma, organizzato dal Coordinamento “Salviamo il Monte San Primo”.

Aperto a bambini e famiglie

Si avvia al termine la rassegna “Piccole storie per una Grande montagna”, iniziativa culturale e ambientale promossa dal Coordinamento Salviamo il Monte San Primo per far scoprire e valorizzare la bellezza e la fragilità del territorio montano. Il terzo e ultimo appuntamento del ciclo si terrà domenica 20 settembre dalle 9.45 nella suggestiva cornice della Colma di Sormano (nella foto). Con questo terzo incontro, il Coordinamento Salviamo il Monte San Primo chiude un ciclo di appuntamenti mirato a coniugare la sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente montano e il contatto con la natura, l’importanza di tutelare il prezioso patrimonio naturale del Monte San Primo.

“Diventare Bosco” sarà una passeggiata nella natura ricca di attività dedicate ai più piccoli e alle loro famiglie. Immersi tra i boschi e i prati del Monte San Primo, i partecipanti saranno guidati in un percorso esperienziale che unisce il benessere del movimento alla magia della parola. Il percorso è facile e accessibile a tutti e con dislivello minimo. Condurranno la mattinata Massimo Lozzi, insegnante di Yoga, che curerà i momenti di gioco yoga all’aperto, e Marta Stoppa, narratrice, che proporrà racconti di storie e leggende locali.

Il programma dell’iniziativa prevede il ritrovo alle 9.45 al vecchio osservatorio alla Colma; rientro previsto per le 13 circa. L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 4 anni e alle famiglie. A tutti i parteciapnti si consigliano scarpe comode da ginnastica o da cammino, abbigliamento comodo a strati, un telo o stuoia per sedersi sul prato, borraccia d’acqua e merenda per i bimbi.

La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria poiché i posti sono limitati a un massimo di 20 partecipanti. In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

Informazioni e iscrizioni: bellagiosanprimo.com o info@bellagiosanprimo.com.