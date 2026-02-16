“Diventare Genitori nella Scuola” insieme a… logopedisti e nutrizionisti

Il secondo incontro per “Diventare Genitori nella Scuola” ha visto due professioniste parlare a mamma e papà: la logopedista Greta Dalle Fratte e Natalia Realini, nutrizionista.

“Diventare Genitori nella Scuola”

Mercoledì 11 febbraio, nella Sala consiliare ronaghese, a Uggiate con Ronago, ha avuto luogo un secondo momento organizzato dall’associazione genitori Age – insieme alla scuola paritaria comunale dell’infanzia “Suor Tomasina Pozzi”, l’asilo nido “Melofiore”, col patrocinio del Comune – per offrire ai genitori un momento di confronto e conoscenza, di unione. L’incontro condotto dalla logopedista Dalle Fratte ha consentito, a una platea di genitori delle scuole dell’infanzia e dei nidi, di riflettere sull’importanza della prevenzione. Dalla serata è emerso che un’attenta osservazione permette di definire che “i campanelli d’allarme non sono diagnosi” ma bensì un motivo per attivarsi e confrontarsi con pediatra e insegnanti e chiedere eventuali screening valutativi a logopedisti, otorino, ortodentisti o neuropsichiatri infantili.

“Chiedere un parere è un atto di cura”

I genitori intervenuti hanno avuto l’opportunità di riflettere sulle tecniche di logopedia per supportare e potenziare le risorse dei bambini. La dottoressa ha salutato gli intervenuti ricordando che “chiedere un parere è un atto di cura, non di allarme“. L’Associazione Genitori ha ringraziato i partecipanti invitando le famiglie a essere protagonisti nella scuola cooperando per dinamizzare e arricchire il contesto scolastico e aumentare le opportunità di apprendimento e il benessere dei loro figli.

Prossimo incontro in programma giovedì 5 marzo, alle 20.30, in “Sala Meridiana” a Uggiate.