“Diversamente Genitori” dona tre tablet alla Neuropsichiatria per facilitare la comunicazione in caso di autismo e Caa

L’associazione di Villa Guardia “Diversamente Genitori” è sempre in prima linea per affiancare Asst Lariana e promuovere progetti di inclusione: ecco, infatti, donati tre tablet alla Neuropsichiatria.

“Diversamente Genitori” sempre al fianco di chi ha bisogno

Tre comunicatori – dispositivi tecnologici in formato tablet che facilitano la comunicazione nei casi di autismo e in tutte le condizioni che limitano linguaggio e interazione e necessitano di Comunicazione aumentativa alternativa (CAA) – e un testSensory Profile, strumento di valutazione che aiuta a comprendere come i piccoli pazienti elaborano e reagiscono agli stimoli sensoriali dell’ambiente. Sono gli ultimi ausili donati alla Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Asst Lariana dall’associazione “Diversamente Genitori”. L’associazione riunisce un gruppo di famiglie che condividono esperienze ed emozioni legate alla disabilità e, da molti anni, affianca Asst Lariana nel promuovere e sostenere progetti di inclusione, valorizzando le opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche. “Ringraziamo l’associazione per il loro continuo e prezioso sostegno – sottolinea il dottor Marco Siviero, direttore ff della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Asst Lariana – I dispositivi donati sono strumenti utili nella nostra pratica clinica”.

“Ossigeno per crescere insieme”

Osserva la presidente dell’associazione Francesca Cappello: “La donazione è legata ad “Ossigeno per crescere insieme”, un progetto di integrazione socio sanitaria con il quale abbiamo partecipato ad un bando della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca e che ha ottenuto anche un finanziamento. Il progetto, con il supporto della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza di Asst Lariana, intende sperimentare un’efficace e partecipata presa in carico multidisciplinare del minore con disabilità dovuta a diverse condizioni (malattie rare o neurodivergenze) e della sua famiglia”.