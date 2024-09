Divertimento e sostegno ai bimbi in ospedale in memoria di Margherita Rosa

Appuntamento nel segno del divertimento e della solidarietà, ricordando la piccola Margherita Rosa di Binago.

Memoria e solidarietà per i bimbi in ospedale

Lo scorso anno la piccola Margherita Rosa, a soli 17 mesi, divenne un angelo, lasciando un dolore immenso nella sua famiglia e in coloro che l’avevano conosciuta. Un dolore al quale i suoi genitori e il suo fratellino stanno cercando di dare un senso sostenendo Il Ponte del Sorriso. Domenica 15 settembre, mese del compleanno della piccola, dalle 10 il via alla seconda edizione della festa "Il Sorriso di Margherita".

Festa domenica 15 settembre

La festa si terrà a Binago al Centro di Vita Associativa, in via De Gasperi, cornice della seconda edizione dell’iniziativa "Il sorriso di Margherita": un evento dedicato ad adulti e bambini per ricordare la piccola Margherita Rosa che, a 17 soli mesi, è volata in cielo e che proprio a settembre quest’anno avrebbe compiuto 3 anni. Per volere dei genitori, del fratellino e degli amici della piccola, si è costituito, in seguito a questo grande dolore, il gruppo "Gli amici di Margherita Rosa ", che con iniziative di di raccolta fondi sostiene il Ponte del Sorriso Ets nel suo impegno ad acquistare strumentazione clinica, attrezzature specialistiche e finanziare progetti di ricerca per la salute dei bambini.

Un fiume di generosità

Con i soldi ricavati dalle varie manifestazioni del 2023, "Gli Amici di Margherita Rosa" sono riusciti a donare al reparto di Ortopedia dell'ospedale pediatrico Del Ponte di Varese, un lettino ortopedico per gli interventi chirurgici più delicati e l'arredamento completo per la seconda camera di Osservazione Breve Intensiva per il Pronto soccorso pediatrico. Dalle 10 quindi una bella festa intratterrà bambini e adulti con truccabimbi, bolle giganti, tantissimi laboratori creativi, spettacoli di magia e animazione, clown, mercatino di libri ed oggettistica e altro ancora. Dalle 11.30 e per tutto il giorno la cucina dei Panigacci & Friends sarà a disposizione per sfamare e dissetare grandi e piccini con un ricco menù (panino e salamino, gnocco fritto e salumi, patatine fritte, porchetta, bevande). All’ingresso è richiesto un piccolo contributo, che sarà interamente devoluto a Il Ponte del Sorriso. La festa si terrà anche in caso di maltempo negli spazi coperti del Centro di Vita Associativa.