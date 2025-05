Divieto di fumo anche all’aperto, cartelli e controlli della Polizia locale

Divieto di fumo anche all’aperto a Guanzate: cartelli installati e primi controlli in vista da parte della Polizia locale.

Cartelli per il divieto di fumo

L’ordinanza in merito, ovvero il documento che impedisce di fumare in specifici luoghi pubblici all’aperto, è stata firmata dal sindaco Ivano Bernasconi alla fine dello scorso anno, ma con l’installazione dell’opportuna segnaletica verticale, avvenuta nelle scorse settimane, è diventata effettiva. I primi cartelli sono stati affissi in prossimità della scuola secondaria di primo grado e all’ingresso del cimitero, oltre che vicino ai luoghi di culto. Ovvero aree sensibili che il primo cittadino ha deciso di tutelare. L’auspicio è che possa accadere quanto successo quando fu introdotto il divieto di fumo nei locali pubblici. "Prima le lamentele e ora è una cosa normalissima - spiega Bernasconi - Non vogliamo punire (anche se le multe potranno arrivare fino a 500 euro, Ndr) ma sensibilizzare".

Dove non è possibile fumare all'aperto

Andando più nel dettaglio, è vietato fumare all’interno delle aree destinate a giardini e parchi pubblici, in prossimità ai luoghi di culto (chiesa parrocchiale, sagrato e piazzale delimitato, santuario, sagrato e piazzale); all’interno del cimitero comunale, sul piazzale antistante l’ingresso principale, compreso il monumento ai Caduti; negli spazi comuni all’interno dei plessi scolastici, nei campi e servizi del centro sportivo comunale, escluse le aree del ristorante e dei parcheggi esterni al ristorante e sulle tribune in occasione di eventi sportivi; nelle aree in corrispondenza e nei pressi delle fermate del trasporto pubblico locale, in qualsiasi porzione del territorio comunale dove si svolgono manifestazioni pubbliche all’aperto (cinema, rappresentazioni teatrali e musicali), limitatamente agli spazi strettamente utilizzati per lo svolgimento degli eventi: luoghi destinati al consumo di cibo e bevande, agli spettatori, al ballo o ad altre esibizioni.

Controlli e sanzione

"Andremo a mettere altri cartelli - interviene il comandante Alessandro Casale - Le sanzioni non scatteranno immediatamente ma ci sarà un periodo di controllo e informazione".