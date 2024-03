Domani è la Giornata mondiale del rene: controlli gratuiti in Napoleona e a Cantù

Domani, giovedì 14 marzo 2024, dalle 9 alle 13 medici e infermieri della Nefrologia e Dialisi di Asst Lariana, diretta dal dottor Gianvincenzo Melfa, saranno in via Napoleona alla Casa di Comunità Napoleona e a Cantù in piazza Garibaldi in occasione della Giornata mondiale del Rene.

Gli esami

Sarà possibile effettuare il test delle urine (in alternativa sarà possibile consegnare ai sanitari un campione di urine del mattino raccolto negli appositi contenitori), la misurazione della pressione arteriosa e dell’indice di massa corporea. A ogni cittadino che si sottoporrà ai controlli (e per i quali non sono necessarie prenotazione e impegnativa) sarà rilasciato un foglio con i risultati e i valori rilevati e, nei casi che lo necessitino, suggerito il percorso da intraprendere.

A Cantù in piazza Garibaldi l’iniziativa vede la collaborazione della Croce Rossa di Cantù che mette a disposizione dei gazebo all’interno dei quali saranno effettuati i colloqui e le visite. In via Napoleona, i controlli saranno effettuati al piano terra del Monoblocco.

L'iniziativa

Promossa dalla Fondazione Italiana del Rene, dalla Società Italiana di Nefrologia, con la collaborazione di Croce Rossa, dell’associazione ANED Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e trapianto e del Comune di Cantù, obiettivo della Giornata Mondiale del Rene è ricordare l’importanza fondamentale dei reni per la salute e sensibilizzare l’opinione pubblica su un insieme di patologie in continuo aumento e che possono condurre, se non prevenute, a dialisi e trapianto. Lo slogan scelto per l’edizione di quest’anno è “Una buona salute dei reni per tutti. Promuovere un accesso equo alle cure e una pratica terapeutica ottimale”.

Le 8 regole d’oro per prevenire le malattie renali