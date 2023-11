Domani esce "Storie Nemiche", un libro contro la violenza sulle donne e con un tocco canturino

Sabato 25 novembre, in occasione della "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", esce "Storie Nemiche" in formato libro e nella nuovissima versione CineBook, un’esperienza immersiva in formato audiolibro. Un libro presentato in un nuovo format realizzato anche grazie a un po' di "manifattura" canturina grazie alla collaborazione con Fattobene Di Bella Studio. Un progetto che vede il sostegno di Pipa Castello di Cantù.

Il progetto

Un progetto coraggioso ed emozionante che trasforma fatti di cronaca in potenti racconti, portando alla luce la sensibilità di dieci giornaliste: Monica Andolfatto, Rita Bartolomei, Valentina Calzavara, Nicoletta Canazza, Loredana Del Ninno, Valentina Furlanetto, Elisa Guidelli, Anna Martellato, Cristina Rufini e Germana Urbani. Con la prefazione di Annalena Benini, "Storie Nemiche" è un'antologia che riflette su episodi di violenza, truffe sentimentali, vicende giudiziarie infinite e sulla forza della natura nel riprendersi i suoi spazi.

"Le storie nemiche non sono mai storie individuali - afferma Riccarda Dalbuoni, giornalista e curatrice dell'opera - ma appartengono a tutti noi perché accadono nella nostra società".

Il marchio Castello, da sempre sinonimo di eccellenza artigiana nella produzione di pipe, decide di aderire all'iniziativa, sostenendo con orgoglio un progetto che si propone di difendere le donne da ogni forma di usurpazione o emarginazione.

Il commento di Franco Coppo

Franco Coppo, titolare di Pipa Castello, esprime il suo impegno:

"Quando mi hanno proposto di adottare questi racconti ho subito pensato che fosse una cosa giusta da fare. Non come semplice accompagnatore di un’iniziativa ma come solido alleato di una battaglia che vogliamo e dobbiamo vincere, per andare oltre la banalità, i gravi sproloqui e la solitudine che circonda questo tema. Dovremmo arrivare un giorno a considerare questi episodi come dei rari fatti di cronaca e non come l’ennesimo fatto grave la cui vittima, la donna, sembra dover appartenere ad una razza a sé stante, lontano dalla nostra quotidianità. Ho aderito a questa iniziativa anche per sfatare il mito che la Pipa sia uno strumento per maschi. Al contrario, la Pipa è una cultura, un modo di stare in pace con sé stessi e con gli altri, un’esigenza che non fa distinzioni banali. La cultura ci rende delle persone migliori e noi vogliamo essere persone migliori. Uomini e Donne, insieme verso la bellezza. Liberi di costruire un futuro luminoso, lontano da pregiudizi e violenza. Felice di esserci".

Fatto con Fattobene

"Storie Nemiche" è la prima opera inserita nella collana CineBook, un'innovativa esperienza di ascolto disponibile sul sito dedicato, nata dalla collaborazione tra Fattobene Di Bella Studio di

Cantù, esperti in produzioni audio e podcasting, e la casa editrice BookTribu di Bologna. CineBook rivoluziona l'universo degli audiolibri con una combinazione di narrativa avvincente, sound

design e colonne sonore originali.