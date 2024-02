Domani i funerali del volontario 28enne

Davide Locatelli era stato trovato esanime la mattina di giovedì 15 febbraio

L'addio al giovane morto improvvisamente

Si terranno domani, giovedì 22 febbraio, alle 15, nella chiesa pontelambrese di Lezza, i funerali di Davide Locatelli, il 28enne volontario della Croce rossa di Montorfano trovato senza vita nel suo letto nella mattinata del 15 febbraio scorso. Era stata la mamma, Sandra, a ritrovarlo rientrando dal lavoro. A nulla è valso l'arrivo immediato dei soccorsi giunti nell'abitazione di via XXIV Maggio: per il giovane non c'era ormai nulla da fare.

Camera ardente all'ospedale di San Fermo della Battaglia

Quanti vorranno salutare Davide potranno farlo recandosi all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, dove è stata allestita la camera ardente, con ingresso dalle 7 alle 18. Domani il 28enne giungerà in chiesa alle 14.30 per la recita del rosario prima della funzione funebre.