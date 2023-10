Domani inizia il "Festival del Mistero": tre giorni tra libri e teatro

Torna per il secondo anno il “Festival del Mistero” a Cantù, tre giorni dedicati ai libri e al teatro per le scuole, i genitori, gli insegnanti e i bibliotecari sul tema delle paure e dei misteri aspettando Halloween.

In programma otto appuntamenti in cui gli alunni e gli adulti che amano la lettura e lo spettacolo potranno incontrare scrittori, editori, attori ed esperti del settore per scoprire insieme quanto sia importante affrontare ed esorcizzare, divertendosi, temi che possono… fare paura!

Il festival

Il festival è ideato da Carla Colmegna e Giovanna Canzi, con la collaborazione del teatro San Teodoro di Cantù, della libreria Libooks di Cantù, di Parolario e il sostegno di BCC di Cantù e Zetacarton di Senna Comasco.

“Anche quest’anno rinnoviamo il nostro sostegno al Festival del Mistero – sono le parole di Angelo Porro presidente della BCC Cantù – con l’auspicio che possa avere sempre più successo”.

Dario aletti, direttore del teatro San Teodoro rimarca che:

“È con vero piacere che rinnoviamo il sostegno al Festival del Mistero, un’iniziativa che va nella direzione della grande attenzione che da sempre il nostro teatro riserva ai ragazzi, con proposte dedicate a loro e pensate per le scuole”.

Il programma per le scuole

Otto gli ospiti (scrittori, editori e attori) che il 18 e il 19 ottobre saranno in due scuole, alla primaria Cardinal Ferrari e alla secondaria di primo grado Anzani di Cantù.

18 ottobre

9.30-10.30: l’autrice Fulvia Degl’Innocenti presenterà alle prime classi della primaria la raccolta “Che mistero anche se…- 31 storie per 31 enigmi tutti da svelare!”, editore Storybox e altri suoi libri.

presenterà alle prime classi della primaria la raccolta “Che mistero anche se…- 31 storie per 31 enigmi tutti da svelare!”, editore Storybox e altri suoi libri. 10.30-11: le insegnanti di teatro del teatro San Teodoro di Cantù metteranno in scena una lettura recitata di un brano sul tema della paura e del mistero.

11-12: gli scrittori-editori Isabella Salmoirago e Marco Rosso presenteranno alle ultime classi della primaria il libro “Lo strampalatissimo diario di Dracula”, editore Storybox, scritto da Luisa Carretti (che si collegherà con le classi da remoto).

19 ottobre

9.30-12.30: Incontri con Lodovica Cima e il Dottor Stranamorte . Lodovica Cima , scrittrice ed editore della casa editrice Pelledoca, racconterà agli studenti della scuola seconda di primo grado come nascono i libri di paura. Fra i numerosi titoli che presenterà ci sarà il nuovo “Cuore d’animale”.

e il . , scrittrice ed editore della casa editrice Pelledoca, racconterà agli studenti della scuola seconda di primo grado come nascono i libri di paura. Fra i numerosi titoli che presenterà ci sarà il nuovo “Cuore d’animale”. 9.30-12.30: il Dottor Stranamorte presenterà agli studenti della scuola seconda di primo grado il suo libro “Una zucca color sangue - Dieci deliranti storie creepy (più una)”, editore ElectaJunior (uscita 24 ottobre)

Dalle 10.30 le insegnanti di teatro del teatro San Teodoro metteranno in scena una lettura recitata di un brano sul tema della paura e del mistero

Il programma in libreria per ragazzi e adulti

18 ottobre, 18: Incontro “Letture da paura” alla libreria Libooks di Cantù (gratuito). La maestra Grazia Mauri presenterà a insegnanti, bibliotecari, genitori i testi più interessanti, per gli scolari delle primarie e gli alunni delle secondarie di primo grado, dedicati al tema del mistero da utilizzare per lavorare in classe in occasione di Halloween.

18: Incontro “Letture da paura” alla libreria Libooks di Cantù (gratuito). La maestra presenterà a insegnanti, bibliotecari, genitori i testi più interessanti, per gli scolari delle primarie e gli alunni delle secondarie di primo grado, dedicati al tema del mistero da utilizzare per lavorare in classe in occasione di Halloween. 22 ottobre, 11: Laboratorio per ragazzi “Giocando con la paura”, alla libreria Libooks (partecipazione gratuita), lettura-laboratorio teatrale a cura di Valentina Maselli; dai 7 anni.

Prenotazioni

Chiamare 031 7073497 o inviare una mail a incontri@libooks.it.