Domani la fiera di Sant’Abbondio: accesso solo col green pass

Domani, domenica 29 agosto 2021, si svolgerà nell’area mercatale sotto le mura in viale Cesare Battisti e viale Cattaneo la tradizionale fiera di Sant’Abbondio, con il mercato agricolo lungo le mura dalle 10 alle 18 e la fiera zootecnica dalle 10 alle 13.

Domani la fiera di Sant’Abbondio

In corrispondenza degli accessi all’area della fiera sarà apposta la segnaletica con le indicazioni dei comportamenti da tenere all’interno del perimetro, per consentire l’accesso in modo ordinato ed evitare assembramenti. Nell’area della fiera sarà obbligatorio il possesso del green pass, l’uso delle mascherine e il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Saranno disponibili sistemi per la disinfezione delle mani.

Di seguito il programma:

FIERA DI SANT'ABBONDIO

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Fiera Zootecnica Lungo le mura nel tratto da via Diaz a via Volta

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Mercato occasionale agricolo

Lungo le mura nel tratto tra via Diaz e Porta Torre

Ore 10.30

"La basilica romanica di Sant'Abbondio di Como: storie di pietra, di affreschi e di simboli"

Visita guidata del ciclo "Ricaricati a Como tra natura e arte”. Prenotazione obbligatoria a info@comolaketoday.com entro le ore 20.00 di sabato; per info 349 5115630

Ore 18

Premiazione della Fiera zootecnica

Sala Stemmi, Palazzo Cernezzi (accesso solo su invito e per i giornalisti, nel rispetto del numero massimo di persone compresenti in sala)