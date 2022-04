Traguardo storico

Sarà collocata una targa per il centenario e un defibrillatore donato per la comunità.

La Cooperativa di Lipomo festeggia il suo primo secolo di vita con due anni di ritardo e regala alla cittadinanza un defibrillatore.

Domani Lipomo festeggia i 100 anni della Cooperativa

Come è noto, la Cooperativa ha festeggiato i suoi primi cento anni di attività il 6 ottobre 2020: fu infatti costituita il 6 ottobre 1920 la Cooperativa presso il notaio Francesco Damiano Cattaneo. Ma il compleanno, fino a ora, non è mai stato celebrato a causa della pandemia: da qui l’iniziativa del Consiglio di amministrazione di organizzare un momento di ritrovo e di festa, in programma per domani, domenica 3 aprile. L’evento è in programma nella sede della Coop, in via Cantaluppi: sarà un momento per collocare la targa ufficiale realizzata per celebrare il primo centenario di vita della Cooperativa. Ma anche l’occasione per ufficializzare l’attivazione, presso il negozio stesso, di un nuovo defibrillatore: un apparecchio indispensabile, che in caso di emergenza può salvare una vita. Tutto il personale è stato prontamente addestrato all’uso dell’apparecchiatura.

