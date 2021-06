È ormai tutto pronto per la riapertura del centro sportivo Forus di Cantù che tornerà ad accogliere il pubblico a partire dal 10 giugno.

Domani riapre la piscina a Cantù

Il lido estivo dell’impianto di via Giovanni XXIII a Cantù comprende una piscina da 25 metri, uno spazio ludico con tre scivoli e una piscina dedicata ai più piccoli. Le segreteria è attiva da lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 9 alle 18.30. Gli orari della piscina saranno invece da lunedì a domenica dalle 9 alle 19. Lunedì, mercoledì, giovedì fino alle 20 solo per nuoto libero. Sempre a partire dal 10 giugno presso l'impianto saranno raccolte le adesioni per iscrizioni ai corsi di nuoto collettivi e individuali e ai corsi di ginnastica in acqua. Per entrare in impianto sarà necessario, ad ogni accesso, compilare l'autocertificazione.

La grande novità si chiama Forus, azienda spagnola leader in Europa nella gestione di impianti sportivi che, tramite la sua controllata italiana Prime Srl, opererà su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di un'azienda del settore nata in Spagna nel 2010 e che si dedica alla costruzione e gestione d'impianti sportivi. Il presidente è il dott. Ignacio Triana e l'obiettivo del gruppo è quello di promuovere lo sport e le abitudini di vita sane tra la popolazione. Vasta è la gamma di attività sportive e ricreative offerte e rivolte a tutte le fasce d'età. In Spagna e Portogallo, l'azienda gestisce 34 centri sportivi con più di 250000 utenti, 2500 dipendenti e 400000m2 di strutture. In Italia l'avventura di Forus partirà con la gestione di ben 18 impianti che renderanno fin da subito il gruppo uno dei più grandi operanti in Italia.