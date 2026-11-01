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Domenica 8 novembre la celebrazione del IV Novembre a Cantù.

Il programma

Il programma della Giornata dell’unità nazionale e delle Forze Armate, prevede alle 9.30 il ritrovo delle autorità, istituzioni, partiti, forze sociali associazioni e scuole al piazzale XXVI aprile, davanti al cimitero maggiore. Avrà luogo l’alzabandiera, la deposizione della corona di alloro al monumento dell’Artigliere, poi l’alzabandiera e la deposizione della corona di allora al cippo dei caduti dei Carabinieri. All’interno del cimitero, invece, avrà luogo la deposizione della corona di allora alla tomba dei partigiani. La cerimonia proseguirà al sacrario dei caduti, alle 10, con l’intervento commemorativo a cura degli alunni dell’istituto comprensivo Cantù 2, poi alle 10.15 la deposizione della corona di alloro al sacrario dei caduti, la benedizione e la preghiera in memoria dei caduti e dispersi di tutte le guerre al sacrario dei caduti con un sacerdote della comunità pastorale San Vincenzo, e infine la preghiera dell’infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana. Sarà quindi il momento del discorso commemorativo del sindaco, Alice Galbiati. La cerimonia sarà accompagnata dalle esecuzioni del Corpo musicale Giuseppe Verdi.