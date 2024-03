Domenica a Eupilio torna l’AgriMercato di Campagna Amica

Per il secondo anno viene confermata l’iniziativa di Coldiretti e Agrimercato Como Lecco che prevede la realizzazione di un mercato di vendita diretta di prodotti agricoli nel comune di Eupilio sulla sponda del Lago del Sagrino.

Il mercato

Il mercato si svolgerà ogni terza domenica del mese, dalle 8 alle 18, in viale Combattenti, proprio dove comincia la ciclopedonale che vede ogni week end migliaia di visitatori, alla ricerca di un po’ di pace e aria buona. A partire da domenica 17 marzo, chi si troverà a passeggiare lungo le rive del lago avrà anche la possibilità di acquistare e degustare i prodotti agricoli del territorio, prodotti sani, genuini, a km0.

“Un ringraziamento speciale all’amministrazione comunale e a tutti i tecnici del comune di Eupilio che anche quest’anno hanno permesso la realizzazione di questa iniziativa. Per noi è importante avere occasioni come questa, dove possiamo incontrare nuovi clienti: non solo per l’opportunità economica per le nostre aziende, ma anche perché ci permette di promuovere i nostri valori, che sono la stagionalità, la promozione di buone pratiche di coltivazione e di mangiare sano” dice Sara Ranghetti, presidente dell’Associazione AgriMercato Como Lecco.

Non solo AgriMercato

In occasione della prima giornata, Barbara Pizzamiglio, titolare dell’azienda agrituristica Ca’ Dulza e vice-delegata di Coldiretti Donne Impresa Como Lecco, proporrà un laboratorio dedicato ai più piccoli: data la vicinanza con la festa del papà, i piccoli avranno la possibilità di realizzare un piccolo lavoretto tutto naturale con l’aiuto dei loro genitori: l’appuntamento è alle ore 11.00.

“Incontrarci con i bambini – commenta Pizzamiglio - per noi agricoltori non è solo fondamentale, ma è uno degli obiettivi principali di Donne Impresa: ogni occasione è utile per trasmettere ai più piccoli l’importanza di vivere a contatto con la natura, gli animali, di attuare buone pratiche per il rispetto dell’ambiente in cui viviamo. Il laboratorio di domenica sarà incentrato proprio su questo: divertiamoci insieme, nel totale rispetto della flora e della fauna del parco Lago Segrino”.

Gli altri appuntamenti sul territorio

Gli altri Agrimercati di Campagna Amica si svolgono sul territorio delle due province a Cantù (il martedì in piazza Garibaldi), Meda (il mercoledì in piazza Cavour), Giussano (il giovedì in via Alcide De Gasperi), Limbiate (il venerdì in piazza Cinque Giornate), Erba (il venerdì in via Carroccio), Mariano Comense (il sabato al parcheggio di Porta Spinola), a Lomazzo (ogni dabato in viale Somaini) e a Lecco (ultima domenica al mese), cui in primavera ed estate si aggiunge, appunto, quello di Eupilio (largo Combattenti, terza domenica del mese).