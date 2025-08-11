Sui monti

Domenica di interventi per il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico

Due allertamenti ieri, domenica 10 agosto, sui sentieri delle nostre montagne

Erba
Le squadre sono intervenute a Valmadrera e a Erba

Prima uscita al sentiero delle Vasche

Due interventi ieri, domenica 10 agosto, per la stazione del Triangolo lariano del Cnsas, il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Il primo in mattinata alle 10, per un escursionista scivolato nel tratto terminale del sentiero delle Vasche a Valmadrera. L’uomo, infortunato, è stato raggiunto dalla squadra del Centro operativo del Bione con una sanitaria del Cnsas, a cui si sono aggiunti quattro tecnici. Dopo essere stato immobilizzato e imbarellato, è stato trasportato fino a una zona idonea per il recupero da parte dell’elisoccorso di Como dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. L’intervento si è concluso alle 12. Presenti anche i Vigili del fuoco.

Intorno alle 13 uomini in aiuto a Capanna Mara

Il secondo allertamento è stato sollecitato alle 13.15 a Erba, per un uomo che ha avuto un malore a Capanna Mara. I tecnici territoriali sono saliti con i mezzi fuoristrada, hanno valutato la persona e l’hanno trasportata a valle, all'Alpe del Viceré, dove c'era l'ambulanza. L'operazione si è conclusa poco prima delle 15. Presenti anche i Vigili del fuoco.

