Domenica tra veicoli d’epoca, musica, balli e live canoro

Un week-end ricco di eventi a Olgiate Comasco.

Pro loco, sabato apprezzato

Ieri sera, sabato 28 giugno, successo per la seconda puntata di “Aperitivo sotto le stelle”, organizzato dalla Pro loco olgiatese nel parco comunale di Villa Peduzzi. Soddisfazione per i volontari che hanno proposto un programma all’insegna di cucina e dj set.

Il raduno del Vespa Club

Stamattina, domenica 29 giugno, nel pomeriggio e in serata la manifestazione che vede schierati circa 50 volontari del Vespa Club di Olgiate Comasco: quinto raduno di vespe e auto d’epoca, terzo Memorial Annamaria Peduzzi. Dalle 9 alle 11 esposizione di veicoli in piazza Italia, poi giro turistico di 45 chilometri e il pranzo nel parco di Villa Peduzzi. In serata, dalle 18, happy hour con musica e balli in piazza Italia.

“Aperitivo in musica!” con la banda e il Magic Bus

Sempre oggi, l’appuntamento con “Aperitivo in musica!” al Medioevo. Sinergia tra il Corpo musicale olgiatese, diretto dal maestro Edoardo Piazzoli, e il Magic Bus. Dalle 18 musica e canto con le voci di Monica Savioli, Elisa Recalcati, Beatrice Panzeri e Fabrizio Settegrani. Previsto anche un momento conviviale con l’aperitivo.