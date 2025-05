Don Alessandro festeggia i cinquant'anni di ordinazione sacerdotale

Originario di Oggiono, ordinato nel 1975 è a Erba dal 1988

Un uomo di grande cultura e amante della storia locale

Sacerdote da cinquant’anni. Don Alessandro Vismara, 79 anni, si appresta a festeggiare il cinquantesimo di ordinazione sacerdotale. I suoi parrocchiani di Buccinigo e di Casiglio, frazioni di Erba, hanno preparato per lui una lunga serie di appuntamenti che in questo 2025 gli potranno rendere il giusto omaggio. Uomo di grande cultura e amante della storia locale, don Alessandro è originario di Oggiono. Entrato in seminario nel 1965, è stato ordinato sacerdote il 7 giugno del 1975.

Arrivato a Buccinigo nel 1988

Dopo una prima esperienza da coadiutore a Cabiate, don Alessandro è arrivato a Buccinigo nel 1988 dove da allora è parroco. A questo incarico si è aggiunto dal 1988 al 1993 quello di amministratore parrocchiale di Santa Marta. Infine, dal 2008 è anche parroco di Santa Maria Assunta a Casiglio. Proprio i prossimi 7 e 8 giugno saranno due giornate particolarmente significative per lui e la sua comunità di fedeli.

Due giorni di festa solenne

Sabato 7 giugno, giorno esatto del suo cinquantesimo, alle 18 verrà celebrata una messa solenne per il Giubileo sacerdotale di don Alessandro nella chiesa di San Cassiano a Buccinigo. Domenica 8, alle 10.30, invece, messa festiva solenne a Casiglio e alle 20.30 processione eucaristica nella chiesa di Buccinigo.