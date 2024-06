Don Angelo Innocenti missionario in Mozambico

E' pronto per partire per le missioni. Don Angelo Innocenti andrà in Mozambico, in una comunità religiosa che guiderà come missionario. Starà vicino alle persone senza risorse, bisognose di aiuto e di sostegno.

La storia del parroco bregnanese

Originario di Bregnano, dove ha ancora la mamma e i familiari più stretti, è sacerdote dal 2016. Nell’ultimo periodo del suo cammino religioso è stato vicario in Valtellina, a Talamona, in provincia di Sondrio. Domenica 16 giugno, in Duomo a Como, ha ricevuto dal cardinale Oscar Cantoni il mandato missionario. Don Angelo sarà "fidei donum", ovvero sarà inviato per un periodo temporaneo nella missione diocesana di Mirrote, nata tra il 2019 e il 2021, in piena pandemia da Covid. La missione si trova nella diocesi di Nacala.

Don Angelo è uno dei sacerdoti "prestati" ad altri vescovi, ad altre diocesi e ad altre comunità. Raggiungerà don Filippo Macchi, un altro "fidei donum" di Como, con cui è legato da una lunga e profonda amicizia. Don Angelo partirà alla volta del Mozambico alla fine di luglio. Sarà accompagnato da don Donato Giacomelli, per tanti anni missionario in Camerum.

Durante la cerimonia che si è tenuta in Duomo a Como, don Angelo ha ricevuto dal cardinale Cantoni un Crocifisso, perché possa accompagnarlo nel suo cammino e lo possa sostenere nella sua opera di aiuto verso gli altri, i più bisognosi e le persone in difficoltà.

I complimenti del sindaco

Auguri e complimenti arrivano anche dal sindaco Elena Daddi che a nome della sua Amministrazione e dei cittadini di Bregnano si è complimentata con il don con uno scritto che gli è stato recapitato nei giorni scorsi.

"Ho avuto il piacere di apprendere, parlandone di persona nei giorni scorsi, la notizia del percorso che ha deciso di intraprendere e ho potuto congratularmi direttamente con lei per la scelta nobile e coraggiosa - sono le parole riportate nel testo del sindaco - Questo cammino la porterà lontano da Bregnano, ma non dall’affetto e dalla stima della nostra comunità. Intendo ringraziarla perché la testimonianza di chi serve il prossimo con sacrificio e agisce per il bene e per il giusto, dà forza al cammino di ciascuna e risveglia le coscienze di tutti".

Al Duomo di Como don Angelo è stato avvolto dal sostegno e dall’affetto di molti parrocchiani bregnanesi. In questi giorni rimarrà a casa, poi, fra qualche settimana, partirà per il Mozambico. Del resto, la sua risposta al Signore è stata chiara: "come tu mi vuoi, io sarò. Dove tu mi vuoi, io andrò".