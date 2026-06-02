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Don Carlo Leo lascia Lurago dopo diciotto anni

Il parroco di Lurago e Lambrugo è stato nominato parroco Comunità Pastorale Maria SS. Regina dei Martiri di Missaglia, Maresso e Lomaniga

Don Carlo Leo lascia Lurago dopo diciotto anni

Lambrugo · 02/06/2026 alle 14:00

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Dopo diciotto anni all’Unità pastorale di Lambrugo e Lurago, don Carlo Leo lascia. E’ stato nominato parroco e responsabile della Comunità Pastorale Maria SS. Regina dei Martiri di Missaglia, Maresso e Lomaniga, nel decanato di Missaglia.

L’annuncio alla messa domenicale

L’annuncio è stato fatto dal prevosto a margine della messa domenicale ieri. Don Carlo era parroco in paese dal 2008, poco dopo il suo arrivo era stata costituita l’Unità pastorale di Lurago e Lambrugo. In paese aveva festeggiato i venticinque anni di sacerdozio e per l’occasione il prevosto aveva anche incontrato Papa Francesco. Nel 2024 don Carlo era stato poi festeggiato dai fedeli per i suoi trent’anni di ordinazione sacerdotale. Negli anni ha maturato rapporti di collaborazione e sinergia con le Amministrazioni comunali e guadagnato l’affetto e la stima dell’intera comunità.

Dal prossimo settembre don Carlo verrà nominato parroco e responsabile della Comunità Pastorale Maria SS. Regina dei Martiri di Missaglia, Maresso e Lomaniga, nel decanato di Missaglia.

L’Arcivescovo di Milano ha designato a succedergli come nuovo Parroco don Roberto Nolli. Nato nel 1967 e ordinato presbitero l’8 giugno 1996, don Roberto ha esercitato il suo ministero a Costa Masnaga, Cologno Monzese e attualmente è parroco di Liscate, nel decanato di Melzo. La nomina avverrà all’inizio di settembre.
“Nel periodo estivo ci sarà l’opportunità di prevedere come esprimere la vostra gratitudine a don Carlo per gli anni trascorsi tra voi in un ministero generoso e competente e per accogliere il nuovo parroco – così la comunicazione della Diocesi  firmate dal Vicario episcopale Monsignor Gianni Cesena – Ringrazio don Carlo e don Roberto per la disponibilità dimostrata a mettersi a servizio di nuove comunità”.
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