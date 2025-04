Don Claudio lascia la città: un momento di pausa e di riflessione

Il sacerdote era arrivato alla Casa della Gioventù il 1° settembre del 2020

Un passo necessario per sostenere la sua serenità personale

Don Claudio Fossa, responsabile della pastorale giovanile della città, ha lasciato Erba: "Un passo necessario per sostenere la sua serenità personale e il suo percorso ministeriale". La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno in questo fine settimana quando, in tutta la Comunità pastorale, in occasione di ogni messa, dal pulpito è stata letta una comunicazione del vicario episcopale monsignor Gianni Cesena, che l’ha definita "una scelta maturata nei giorni scorsi e che diventa operativa a partire da oggi".

Aveva preso il posto di don Giulio

Don Claudio, 38 anni, originario di Crenna di Gallarate, era arrivato in città il 1° settembre 2020 dopo essere stato per sette anni vicario della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Sacconago di Busto Arsizio. Era stato mandato in sostituzione di don Giulio Benzoni, che se ne era andato agli inizi di marzo 2020. Ora gli erbesi si trovano ancora una volta "orfani" di un responsabile della pastorale giovanile.

Si stanno riprogrammando attività e iniziative

Nel frattempo si sta cercando, sotto la guida del prevosto monsignor Angelo Pirovano e con la significativa collaborazione degli altri sacerdoti della città e del decanato, di trovare soluzioni per la gestione del prossimo oratorio estivo, con la ricerca di educatori e responsabili che ne assumano la guida, così come per la vacanza estiva in montagna: appuntamenti che restano entrambi confermati. Nella speranza e nell’attesa che venga di nuovo mandato in città un sostituto che possa prendere il suo posto alla guida di bambini e giovani della città. E si parla già in effetti di una disponibilità alla collaborazione da parte di un nuovo sacerdote.