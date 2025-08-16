Don Francesco lascia dopo nove anni in parrocchia

Chiesa

Il vicario è stato chiamato dal vescovo per un nuovo incarico

Si è preso cura in particolar modo dei giovani, ma dal prossimo settembre sarà destinato a Como

Un lungo percorso di semina con i ragazzi e le ragazze

Nove anni di servizio in parrocchia che si concluderanno il prossimo settembre: il vescovo, infatti, ha chiamato a nuovo incarico don Francesco Orsi. Quello di don Francesco, dal giugno 2017 vicario a Olgiate Comasco, è stato un lungo percorso di semina: fino a rendere solido il gruppo di ragazze e ragazzi chiamati a diventare la colonna portante del costruendo oratorio.

Sarà vicario nella comunità pastorale Santi della carità

Il sacerdote è stato nominato vicario della comunità pastorale Santi della carità a Como, che riunisce le parrocchie di Sant’Agata, Sant’Orsola e Santissima Trinità di Garzola. La comunicazione è stata accolta con dispiacere dall'assemblea dei fedeli olgiatesi che saluteranno ufficialmente don Francesco in occasione della Festa dei canestri, il secondo week-end di settembre.

"Anni meravigliosi e indimenticabili"

L’annuncio del trasferimento porta con sé un carico di emozioni. Don Francesco Orsi, assente per qualche giorno di vacanza, accoglie così la novità: