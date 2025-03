Don Lodovico è stato nominato esorcista della Diocesi di Milano

Il parroco Don Lodovico Colombo è stato nominato esorcista della Diocesi di Milano per la Zona pastorale di Lecco: sarà uno dei sei sacerdoti dell’intera diocesi di Milano, e l’unico della Zona pastorale di Lecco.

Sarà uno dei sei dell'intera Diocesi

L’annuncio della nuova nomina del parroco è stato fatto a margine delle celebrazioni delle messe dello scorso fine settimana. Don Lodovico manterrà comunque il suo incarico di parroco della Comunità pastorale «Beata Vergine di Rogoredo», che include le parrocchie di Alzate Brianza, Anzano del Parco, Fabbrica Durini e Alserio.

Sono per la precisione otto in totale gli esorcisti che sono stati selezionati nella Diocesi ambrosiana: sei i sacerdoti, oltre a due religiosi, un benedettino e un cappuccino, a comporre il Collegio.

In particolare, la Diocesi di Milano ha riorganizzato nello scorso 2012 il Collegio degli esorcisti con l’istituzione di una specifica struttura: il Centro Gerasa, che accoglie le invocazioni di aiuto delle persone tormentate dal male.

Il sodalizio, che si compone di sacerdoti e religiosi accuratamente selezionati e con specifici requisiti, si occupa della cura delle sofferenze delle persone tramite l’uso della preghiera e con l’affiancamento di esperti nell’ambito della psichiatria e neuropsichiatria, nell’intento di superare i problemi e i disagi.