Don Luigi Giussani "compie" 50 anni

Grande traguardo per il parroco don Luigi Giussani. Il sacerdote, che guida le comunità di Proserpio e Castelmarte, ha raggiunto i cinquant’anni di ordinazione, avvenuta nel 1974.

Gli inizi

Un lungo cammino, il suo, che ha toccato diverse realtà. All’inizio è stato ad Albese, nella parrocchia di Santa Margherita, dove è rimasto per ben 21 anni, fino al 1995: "Mi hanno organizzato una bella festa per l’anniversario. Questo vuol dire che ho lasciato un bel ricordo, e ne sono contento. Ad Albese mi sono trovato bene, ma a dir la verità mi sono trovato bene in tutti paesi in cui sono stato. Mi sono impegnato a svolgere belle iniziative, anche se difficili a volte".

Dal 1995 al 1998, don Luigi è stato presente alla Cappella dell’Ospedale di Cantù, e a proposito di quell’esperienza commenta: «In questo contesto le persone mi cercavano per trovare risposte alle loro situazioni di sofferenza e di dolore, io cercavo di aiutare al meglio".

Dal 1998 al 2004, il sacerdote è poi stato alla parrocchia di San Vincenzo di Cremnago. E ancora, dal 2004 al 2010 è stato in Sant’Alessandro di Copreno. L’ultimo incarico, prima di giungere a Proserpio e Castelmarte nel 2014, è stato quello dal 2010 alla parrocchia San Paolo di Brugherio.

L'intervista

"Svolgere il mio ruolo e vivere la sfera religiosa in un mondo che è sempre in continuo cambiamento, non è sempre facile.."

L’intervista integrale sul Giornale di Erba da sabato 29 giugno 2024 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui