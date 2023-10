Don Mario Mistry è ufficialmente cittadino italiano: nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 ottobre, il sindaco di Rogeno Matteo Redaelli gli ha conferito la cittadinanza italiana.

Originario del Bagladesh, Don Mario è da più di sei anni al fianco di don Gianni dell’Oro in qualità di vice parroco. In Italia, però, don Mario Mistry è arrivato qualche anno prima, ovvero nel 2011.

“Sono arrivato in Italia a Erba, sono stato ospite nella Comunità di Don Bassano Pirovano per un anno, poi sono entrato nella parrocchia di Erba come prete nella Comunità Santa Maria Nascente – ha spiegato don Mario – Successivamente il Vescovo mi ha trasferito da Erba a Rogeno, al fianco di don Gianni. Qui a Rogeno mi sono sempre trovato bene, la comunità mi è sempre stata vicina”.