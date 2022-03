Don Paolo nuovo parroco di Tavernerio

E' stato nominato il nuovo parroco di Tavernerio, Solzago e Ponzate.

A circa due mesi dal saluto a don Giorgio Cristiani, e dopo l'interim affidato a don Alfonso Rossi, l’attuale parroco di Lipomo, è stato nominato il nuovo parroco per le tre parrocchie di Tavernerio, Solzago e Ponzate: don Paolo Busato.

Don Giorgio aveva lasciato l'incarico per motivi d'età, aveva spiegato a gennaio in un post su Facebook:

"La vecchiaia ha già cominciato a farsi sentire, la memoria mi dà qualche problema e non vorrei causare pasticci e rallentamenti, ci vuole sicuramente un parroco più energico e più aggiornato. Tre parrocchie e un oratorio estremamente impegnativo sono stati per me una gioia, ma nel contempo anche una fatica che, in questi tempi resi ancor più difficili dall’epidemia, io non riesco più a reggere sia dal punto di vista fisico, che da quello spirituale e psicologico".