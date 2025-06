Don Raffaele Lazzara lascia Alzate dopo otto anni

Il vicario don Raffaele Lazzara lascerà la comunità di Alzate Brianza : dopo otto anni alla Comunità pastorale Beata Vergine di Rogoredo, dal 1° settembre inizierà un nuovo servizio pastorale nella parrocchia di La Valletta.

Ordinato presbitero nel 2005

Don Raffaele, nato nel 1972, è stato ordinato presbitero l'11 giugno 2005; precedentemente ha svolto il suo ministero come vicario a Mariano Comense nella Comunità pastorale San Francesco D'Assisi, e incaricato della Pastorale giovanile a Santa Maria Nascente a Cabiate. Dal 1° settembre 2017 è vicario della Comunità pastorale alzatese.

Al posto di don Raffaele Lazzara, dal 1° settembre, ad Alzate arriverà don Andrea Mellera, attualmente vicario della parrocchia di Olginate e responsabile della pastorale giovanile dell'area omogenea di Olginate, Pescate, Garlate, Valgreghentino, Villa San Carlo.

Le parole della comunità pastorale

Ad annunciare l'addio di don Raffaele Lazzara è stata anche la Comunità pastorale con una comunicazione ai fedeli.

"Accogliamo questa notizia con sentimenti contrastanti: da una parte la gratitudine profonda per il cammino condiviso insieme in questi anni, dall’altra la naturale tristezza per un distacco ormai vicino. Nei prossimi mesi ci saranno occasioni per salutare don Raffaele, ringraziarlo e accompagnarlo con la preghiera in questo nuovo capitolo del suo ministero".