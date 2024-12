Don Walter è ufficialmente il nuovo parroco di Albavilla e Albese

Don Walter Anzani ha fatto il suo ingresso ufficiale ad Albavilla e Albese ieri, domenica 8 dicembre 2024. La cerimonia si è tenuta nella cheisa parrocchiale di San Vittore ad Albavilla in mattinata e nel pomeriggio nella parrocchiale di Santa Margherita ad Albese.

Accolto dai fedeli in due messe solenni

Le celebrazioni sono cominciate in mattinata ad Albavilla alla presenza del vicario episcopale monsignor Gianni Cesena, insieme a don Walter erano presenti anche i sacerdoti don Luciano Spinelli, don Franco Zappa e don Christophe Lokossa. A concelebrare monsignor Angelo Pirovano e don Carlo Leo insieme naturalmente al nuovo parroco.

"Sono contento di celebrare il mio ingresso nel giorno della Immacolata concezione - ha esordito don Walter - Ho iniziato il mio ministero sacerdotale a Cabiate, che aveva come patrona Maria Nascente, poi a Olgiate Molgora con patrona Maria Madre della Chiesa, infine nella Comunità della Madonna di Campoé, da ultimo ad Albavilla a settembre durante la festa della Madonna della Rosa. Maria in modo provvidenziale in questi anni di servizio mi ha guidato e sostenuto. Il mio desiderio più bello è che questa comunità, queste comunità a cui sono stato inviato siano luogo in cui tutti siano accolti, amati, ascoltati, incoraggiati con benevolenza. Lasciamo da parte campanilismi e chiusure inutili che non ci portano da nessuna parte e non ci faranno mai crescere".

Presenti alla celebrazione, oltre ai sindaci di Albavilla Giuliana Castelnuovo e di Albese Alberto Gaffuri, i primi cittadini di Lurago Davide Colombo, di Rezzago Sergio Binda, di Caglio Vittorio Molteni e la vicesindaco di Sormano Stefania Rizzi.

Dai fedeli di Albavilla e Albese il dono al nuovo parroco di un nuovo computer e quattro casole con stole per le celebrazioni.

"Grazie don Walter per avere iniziato questo cammino con noi: la nostra non è una comunità perfetta, ha difetti e fragilità che si vedono soprattutto nella fatica di collaborare, ma l'arrivo di un nuovo sacerdote è segno della presenza di Dio.Ti chiediamo di camminare con noi", le parole dei fedeli al termine della messa di Albavilla.