Donano un ecografo portatile per la dedizione del personale

Nuovo ecografo portatile completo di tablet, è stato donato come ringraziamento di una famiglia per la dedizione del personale nella cura.

Nuovo ecografo per l'ospedale

Nel reparto di Nefrologia, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, è stato seguito nell'ultima fase della sua malattia e per ringraziare il personale per la dedizione e passione ha donato un ecografo. Alla sua scomparsa, pochi mesi fa, il legame di riconoscenza è rimasto vivo e per rinnovare la gratitudine i familiari hanno voluto effettuare una nuova donazione. In reparto è così arrivato un ecografo portatile, completo di tablet, uno strumento prezioso per il lavoro quotidiano dei medici e degli infermieri che possono effettuare esami diagnostici direttamente al letto del paziente. L’ecografo è dotato di una sonda con collegamento wireless e un tablet ed è uno strumento particolarmente utile nella diagnosi e monitoraggio dei pazienti affetti da malattie renali.

Riconoscenza

“Siamo grati alla famiglia per questo gesto di attenzione - dichiara a nome di tutta l’équipe, il primario della Nefrologia di Asst Lariana, il dottor Gianvincenzo Melfa - che testimonia sensibilità e vicinanza al nostro lavoro quotidiano e ai pazienti che abbiamo in cura”.