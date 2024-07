Donare gli organi: una proposta di legge contro l'anonimato

La consigliera regionale Martina Sassoli ha presentato una proposta per superare l'anonimato nella donazione di organi. "Una battaglia di civiltà con regole precise: il consenso di ambo le parti e un supporto psicologico", ha spiegato. In un servizio in edicola sui nostri settimanali (Giornale di Cantù, Giornale di Olgiate e Giornale di Erba), abbiamo chiesto a chi ha ricevuto o alle famiglie di chi ha donato, cosa ne pensano.

Legge contro l'anonimato sulla donazione di organi, una testimonianza da Erba

"Poter guardare negli occhi le persone che Aldo ha aiutato sarebbe come rivederlo ancora". Alla proposta di superare l’anonimato del donatore e del ricevente sarebbe totalmente favorevole Greta Frigerio, la moglie di Aldo Brunelli, erbese, scomparso a fine giugno a soli 50 anni. D’altronde, entrambi avevano espresso la volontà di donare gli organi circa un anno fa quando avevano rinnovato la carta d’identità. Ma la consapevolezza dell’importanza di questo gesto e la conseguente scelta erano nate ben prima di allora.