Donati 15 zaini per le cinque basi lombarde

Alla Base dell’Elisoccorso e del 118 di Villa Guardia la Fondazione Pro Elisoccorso – Servizio 118 ha donato 15 zaini tecnici che le équipe di volo possono utilizzare durante le missioni. La consegna ad AREU - Agenzia Regionale Emergenza-Urgenza della Lombardia è avvenuta in occasione di una visita organizzata per l’Istituto Immobiliare e di Consumo Fra Impiegati – Società Cooperativa di Como.

La cerimonia

La donazione, destinata alle cinque basi lombarde, è stata possibile grazie al libro “Missione Paziente - "Missione Paziente – Nascita e sviluppo dell’Elisoccorso in Lombardia",

Il libro illustra le tappe più significative dell’evoluzione del sistema di emergenza-urgenza regionale e racconta, attraverso una ricca raccolta di immagini, gli aspetti organizzativi e le principali progettualità sviluppate nel corso degli anni: dall’utilizzo del verricello all’hovering, dal volo notturno all’implementazione delle tecnologie di ultima generazione che hanno consentito l’ampliamento delle tipologie di missione dopo il calare del sole e in luoghi montani e impervi.

La Fondazione Pro Elisoccorso - Servizio 118, presieduta dall'ingegner Cesare Cardani, prosegue dunque la sua opera di divulgazione e di sostegno al sistema dell’emergenza-urgenza regionale. Ha infatti recentemente donato sette contenitori termostabili per il trasporto di sangue ed emoderivati da utilizzare sul luogo del soccorso per il progetto BOB – Blood on Board, avviato ufficialmente nei giorni scorsi da Regione Lombardia.