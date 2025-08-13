La tradizione

Donati più di millecinquecento euro all'incanto dei canestri

In occasione della festa patronale di Santa Maria Maddalena, alla chiesetta in Bernasca.

Faloppio
Pubblicato:

Offerte a favore della parrocchia, raccolte durante l'incanto dei canestri della festa patronale di Santa Maria Maddalena, nella località Bernasca, a Faloppio.

Circa 150 i presenti alla festa

La festa patronale di Santa Maria Maddalena, celebrata ogni 22 luglio (quest'anno un martedì), è stata onorata con la consueta messa. La vera e propria solennità, però, nella mattinata di domenica 27. Tra le 9.30 e le 11.30 un momento di preghiera con la messa liturgica, all'esterno della chiesetta situata in via Borgo Antico, a Camnago. Di fronte all'entrata è stato disposto l'altare. Circa 150 persone sedute sull'area esterna hanno partecipato alla messa (nelle foto di Raffaella Roffino).

Foto 1 di 3
Foto 2 di 3
Foto 3 di 3

Dopo la messa rinfesco e incanto dei canestri

Passata la festa, la parrocchia tira somme positive. Al termine della celebrazione, i presenti hanno potuto fruire del rinfresco offerto dagli abitanti del rione. Significativo il momento dell'incanto dei canestri. I diversi prodotti messi all'incanto - come fiori, dolci, frutta, cesti con generi alimentari e oggetti di vario tipo - hanno fruttato la somma di 1.565 euro.

