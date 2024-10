Donato un defibrillatore: posizionato all'asilo di Carcano

Anche la frazione di Carcano, ad Albavilla, ha un defibrillatore grazie alla generosa donazione di Marinella Farina.

E' stato inaugurato alla scuola dell'infanzia

Il nuovo apparecchio, il terzo ufficialmente installato in paese e segnalato Areu, è stato posizionato alla scuola dell’infanzia «Carla Porta Musa» ed è stato inaugurato lo scorso mercoledì alla presenza dei rappresentanti di Cuore in Erba, associazione di cui fa parte Farina, e dell’Amministrazione comunale con il sindaco Giuliana Castelnuovo e l’assessore Angela Bartesaghi.

Si tratta della seconda donazione al Comune di Albavilla di impianti Dae, da parte di Cuore in Erba e nello specifico di Farina: già nell’ottobre 2021, la rappresentante dell’associazione, albavillese, aveva donato un defibrillatore posizionato all’ambulatorio Il Sorriso, con sede in Villa Giamminola, e messo in corridoio in occasioni di manifestazioni pubbliche.

Una generosa donazione, quella che adesso porta anche a Carcano un impianto che ha in più occasioni mostrato la sua importanza nel salvare delle vite in caso di arresto cardiaco. All’inaugurazione sono intervenuti, oltre alla donatrice Farina e Carlo Porta di Cuore in Erba, anche Aldo Ferrari, cardiologo dell’Ospedale di Erba e responsabile dell’associazione Cuore in Erba; con loro il sindaco Castelnuovo e Bartesaghi, che ha ringraziato Farina e l’associazione per il prezioso dono. «Marinella Farina ha generosamente donato un defibrillatore al Comune: abbiamo deciso di posizionarlo dove c’è l’atrio dell’asilo di Carcano, ci è sembrato il posto ideale - spiega Bartesaghi -Fuori c’è il parco giochi dove spesso ci sono i nonni con i bambini e subito fuori l’ambulatorio medico. Così anche Carcano avrà il suo defibrillatore, un apparecchio fondamentale. Grazie a Marinella e a Cuore in Erba per la preziosa donazione».

(In foto l’inaugurazione del defibrillatore a Carcano: da sinistra i fratelli Porta di Cuore in Erba; il sindaco Giuliana Castelnuovo, Marinella Farina, l’assessore Angela Bartesaghi e il sottor Aldo Ferrari)