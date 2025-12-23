Donatore anonimo regala cinque defibrillatori alla Croce rossa

Un donatore anonimo ha regalato cinque defibrillatori alla Cri di San Fermo della Battaglia.
La sorpresa di Natale
Un gesto a sorpresa, una strenna natalizia che riempie il cuore di gioia all’interno dell’associazione di soccorso. Una grande famiglia premiata da un anonimo sostenitore.
La gioia del presidente
“Con grande piacere desidero condividere con voi la notizia che abbiamo ricevuto una generosa donazione di cinque defibrillatori, offerti da un donatore anonimo che ha voluto sostenere il nostro impegno quotidiano. Direi proprio un bellissimo regalo di Natale”, le parole del presidente Marco Tettamanti.
Il ringraziamento ai volontari
Da chi regge il timone del comitato locale della Croce rossa arriva anche un messaggio di gratitudine per ogni impegno svolto dai volontari con competenza ed entusiasmo. “Grazie a tutti voi per quello che fate ogni giorno!”.