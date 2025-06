Donazione all’associazione Amici del Melotti

L'associazione Charturium ha destinato all'associazione Amici del Melotti di Cantù un contributo economico di 350 euro.

Il concorso di pittura

Nel mese di aprile il sodalizio, con l'istituto Melotti e la disponibilità delle professoresse Licia Samale e Marinella Conti, ha organizzato un concorso estemporaneo di pittura in via Matteotti, con la presenza di 18 alunni posizionati in prossimità dei negozi che avevano dato la loro disponibilità. Sono stati realizzati 18 dipinti che sono stati oggetto di un giudizio da parte di una commissione di esperti e del giudizio popolare. L'iniziativa ha avuto un ottimo successo tra i commercianti e ha visto una numerosa partecipazione di pubblico.

Quadri messi in vendita

I quadri sono stati esposti per dare la possibilità di consentire l'acquisto a chi fosse interessato. Il ricavato della vendita servirà agli Amici del Melotti per organizzare eventi culturali e artistici. Agli alunni classificati ai primi cinque posti sono stati assegnati buoni spesa per un valore complessivo di 270 euro offerti dall'associazione Charturium e dal negozio C.I.V.A. di via Matteotti.

I vincitori

Ecco i nomi dei vincitori: al primo posto Carlotta Monti seguita da Greta Fusari, Laetitia Xhayet, Andra Vollaro e Stella Longoni.

Dichiara il presidente di Charturium Mario Borghi: