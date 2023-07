Donazione per Marituba nel giorno del sì

Assemblea dei soci dell'associazione Amici di monsignor Pirovano di Erba

Le iniziative di solidarietà in ricordo di padre Aristide per i brasiliani di Marituba

Coronare il proprio sogno d’amore e celebrarlo in uno dei giorni più importanti della vita, con un pensiero dedicato anche a chi vive dall’altra parte del mondo, in condizioni certo meno fortunate. Questa la sensibilità che ha determinato due giovani sposi erbesi ad accompagnare il giorno del loro matrimonio con una donazione a favore della Associazione Amici di Monsignor Aristide Pirovano. Una decisione motivata dalla conoscenza - seppure non approfondita personalmente - della figura del Vescovo missionario e dall’apprezzamento per la sua opera, che l’Associazione (nata dopo la sua morte, nel 1997) si impegna a portare avanti, con particolare attenzione alla comunità brasiliana di Marituba. Ed è sicuramente alle esigenze di Marituba che gli Amici di padre Aristide destineranno la donazione, accolta con gioia e con profonda riconoscenza nei confronti dei due neo-coniugi.

L’Associazione ha tra l’altro da poco tenuto la sua Assemblea annuale, nella quale sono stati esposti i dati del bilancio chiuso il 31 dicembre 2022, che è stato approvato all’unanimità. La relazione illustrativa ha ricordato gli eventi promossi nell’anno per ricordare il venticinquesimo anniversario della scomparsa di padre Aristide, l’intitolazione al missionario di un albero nel Giardino dei Giusti di Villa Amalia e l’avvio del progetto per la realizzazione di un Centro di ricerca clinica accanto all’Ospedale di Marituba, che l’Associazione si è impegnata a sostenere (a ciò saranno destinati anche i contributi derivanti dai fondi del cinque per mille).

L’Assemblea ha inoltre deliberato la prorogatio al 2024 del Comitato direttivo in carica, dato che nel corso del mandato triennale appena concluso si è proceduto all’approvazione del nuovo statuto e alla conseguente integrazione dello stesso Comitato. Tutti i soci e quanti desiderino collaborare sono invitati fin d’ora a prendere in considerazione la possibilità di entrare a far parte del Comitato nel 2024, per contribuire a perseguire gli importanti progetti a supporto di Marituba.