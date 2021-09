Fondata da poco, ma con grandi idee in testa: è nata lo scorso 14 settembre la sezione di Como di Fidapa, la federazione attiva in tutta Italia – 300 le sezioni e oltre 10mila le socie iscritte – che si occupa di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne nel campo delle arti, delle professioni e degli affari.

Donne per le donne: nasce Fidapa Como

Co-fondatrice Elisabetta Fontana, ex sindaco di Proserpio, che è stata poi eletta anche presidente della sezione appena inaugurata: "La decisione di fondare una sezione provinciale è stata presa con la mia collega Lara Citterio, che ringrazio per avermi accompagnata durante la fase iniziale di quello che speriamo sia un percorso duraturo e appagante – racconta l’avvocato proserpino - La scelta di portare Fidapa a Como è una conseguenza dell’aver preso visione e dell’aver toccato con mano alcune situazioni e alcuni casi lavorativi che riguardavano la figura della donna nel mondo del lavoro e non".

