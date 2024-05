“Donne protagoniste”: appuntamento al teatro San Teodoro

Una serata a teatro a Cantù, per parlare di donne attraverso racconti di guerra e imitazioni.

“Donne protagoniste” a teatro

Sabato 18 maggio, alle 21, appuntamento in via Corbetta al teatro San Teodoro di Cantù per un appuntamento organizzato dal “Lions Club Cantù-Mariano” con il patrocinio del Comune di Cantù. “Donne protagoniste” è il titolo dell’evento che vedrà animare la serata dai racconti di guerra di Fausto Biloslavo, giornalista, scrittore e inviato di guerra, e dalle sorprendenti imitazioni di Andre Merkù, giornalista conduttore e imitatore.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti sono disponibili a 20 euro alla biglietteria del San Teodoro (lunedì, martedì e giovedì dalle 17 alle 20, venerdì dalle 10 alle 13), su WhatsApp al numero 338-2170275 o inviando una e-mail all’indirizzo info@teatrosanteodoro.it. Biglietti on-line disponibili su www.teatrosanteodoro.it.