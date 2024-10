Dopo 25 anni va in pensione il volto storico del bowling

Ha iniziato quasi per scherzo e ci è rimasto una vita

Ora si gode la sua pensione

Mario Radice, per 25 anni dietro il bancone e tra le piste del centro bowling di Erba, di cui una ventina da direttore responsabile, ha lasciato la sua postazione e dall'inizio di ottobre si gode la pensione a 61 anni. Aveva iniziato a lavorare al bowling quasi per scherzo e ci è rimasto una vita.

Aveva iniziato come cameriere e passava al bowling per rilassarsi

"Facevo il cameriere e ogni tanto passavo qui – ha raccontato Radice – La direttrice di allora mi chiese di venire a lavorare e io cominciai quasi per scherzo e invece sono rimasto e dopo qualche anno ne sono diventato io il responsabile". Un impiego certo impegnativo come orari: "Si lavora quando gli altri fanno festa, la sera, le festività, il sabato e la domenica, ma io ero abituato già col mio lavoro di cameriere. Certo non ho potuto godermi molto moglie e figlia e ora invece potrò concentrarmi sulle mie donne".

Ma l'atmosfera del bowling, insieme ai colleghi, mancherà a Radice.