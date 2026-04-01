Dopo 39 anni e più di 4mila interventi va in pensione Angelo Maria Calati

Dopo 39 anni di lavoro e più di 4.000 interventi di chirurgia generale e chirurgia toracica eseguiti in urgenza e in elezione, per il dottor Angelo Maria Calati è arrivato il momento della pensione.

Calati in pensione dopo 39 anni di servizio

In Asst Lariana, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, è arrivato nel 2011 come responsabile della Chirurgia Toracica d’Urgenza. Dopo la laurea con lode all’Università degli Studi di Pavia, si è specializzato, sempre nell’ateneo pavese, in chirurgia generale prima e poi in chirurgia toracica. Nel 1987 ha iniziato a lavorare come assistente chirurgo all’ospedale di Circolo di Varese, dal 1993 al 2000, sempre a Varese, è diventato aiuto chirurgo e dal 2000 al 2011 ha lavorato con un incarico di altissima specializzazione nella clinica Chirurgica – Chirurgia II – Toracica del Polo Universitario dell’ospedale San Paolo di Milano. Dal 2002 al 2011 è stato anche professore a contratto della scuola di Chirurgia toracica dell’Università Statale di Milano.

Accanto all’Esercito italiano

Al lavoro in corsia ha affiancato nel tempo servizi militari: maggiore medico della riserva selezionata dell’Esercito italiano e colonnello medico del Corpo Militare dell’Ordine di Malta; è membro dell’Ordine dal 2000, attualmente Cavaliere Gran Croce di Grazia Magistrale in Obbedienza; è inoltre responsabile sanitario del Corpo Italiano di Soccorso (Protezione Civile) dell’Ordine di Malta per la Lombardia. Richiamato alle armi per missioni in aree di crisi, ha prestato servizio nel 2005 in Iraq (Brigata Paracadutisti Folgore, missione Antica Babilonia 7), nel 2008 in Kosovo (operazione Joint Enterprise) e in Italia, in occasione dei terremoti che colpirono le due regioni, nel 2009 in Abruzzo e nel 2012 in Emilia.