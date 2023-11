Dopo 4 generazioni dietro i fornelli, il "Nuovo Ministro" ha salutato per sempre Pian del Tivano

Ha chiuso i battenti a fine ottobre, salutando con affetto i clienti di una vita, il bar ristorante pizzeria "Nuovo Ministro", guidato per quattro generazioni dalla famiglia Invernizzi.

Il "Ministro" ha salutato per sempre Pian del Tivano

Sormano e il territorio di Pian del Tivano hanno perso un simbolo, un luogo dove generazioni di clienti sono passate per assaggiare un piatto tipico cucinato con amore. Il bar ristorante pizzeria "Nuovo Ministro" infatti ha chiuso, con una grande festa con i più fedeli avventori, il proprio percorso.

L`attività nacque intorno primi dell`800 per iniziativa di una famiglia di carbonari proveniente dalla Valsassina. Erano arrivati al Pian del Tivano per pulire il bosco, nonchè per vendere carbone. Il nome del ristorante "Ministro" viene attribuito al tris nonno come soprannome dalla gente del posto perchè è l'unico con la sua famiglia a fermarsi e costruire quello che oggi è il bar ristorante. Una volta si chiamava "Osteri del Ministro".

Il locale da decenni era stato gestito dalla famiglia Invernizzi che proponeva cucina del territorio con specialità caserecce. La pizzeria con forno a legna seguiva ancora la ricetta originale del 1985. E poi rivendita di tabacchi, miele e marmellate della zona, oltre ad offrire ai clienti la possibilità di affittare appartamenti giornalmente, settimanalmente o mensilmente.

Una storia che si chiude, un nuovo percorso da iniziare per la famiglia Invernizzi.

Foto: Facebook