Dopo 40 anni va in pensione il dottor Gangarossa

E’ davvero una figura storica della città quella che dal 1° agosto va in pensione e saluta pazienti e colleghi: il dottor Francesco Gangarossa, 68 anni, è stato medico di famiglia, di base, di medicina generale – come è cambiata la dicitura negli anni – per generazioni di erbesi.

L'intervista

"Ho iniziato nel 1984 come sostituto dello storico dottor Benaglio, che peraltro era proprio il nostro medico di famiglia – ha raccontato – Quando poi nel 1986 è passata la legge del “medico aggregato” che doveva prendere i pazienti in eccesso dei medici titolari, ho deciso di accettare la proposta, nonostante mi stessi specializzando in Chirurgia Pediatrica e avessi altri sogni, perché avevo voglia di diventare indipendente economicamente".

"Il lavoro era fatto di visite, clinica, pazienti, terapie, e giusto un 10% di burocrazia – ripercorre – Poi tra la fine degli anni ’90 e l’inizio 2000, con l’avvento dei computer, le cose sono cambiate, fino a invertire le percentuali..."

