Questa mattina, martedì 23 maggio 2023, Colombo Industrie Tessili, azienda fondata nel 1962 in provincia di Como e stabilitasi a Fino Mornasco dagli anni '80 ha aperto le porte del suo archivio per la prima volta nella sua storia svelando il suo passato produttivo e mettendo i paletti per il prossimo futuro, fatto di sostenibilità e innovazione.

Dopo 60 anni Colombo Industrie Tessili apre il suo archivio storico

Come sempre, si è partiti dall'inizio, dall'accoglienza in azienda e dalla storia dell'azienda. La fondazione nel 1962, quando Piero Colombo e sua moglie Anita fondarono una piccola azienda tessile a San Fermo della Battaglia, poi il trasferimento a Bulgarograsso nel '76 con l'acquisizione dell’azienda Feloy, una produzione che raddoppia la sua capacità e i figli Stefano e Massimo, rispettivamente attuale presidente e amministratore delegato di Colombo Industri Tessili, che iniziano ad appassionarsi al lavoro dei genitori.

"A San Fermo della Battaglia avevamo la tessitura sotto casa - racconta Stefano Colombo - Così siamo diventati amanti dei tessuti, era la nostra quotidianità".

Un destino scritto che è diventato realtà nell'88, quando la seconda generazione prese in mano le redini dell'azienda, non ancora trentenni, come interpreti della nuova visione commerciale-organizzativa e creativa dell’attività.

Sono di quegli anni, infatti, le acquisizioni di Its-Artea, prestigioso marchio nel mercato di tessuti tecnici per l’outerwear, e MarioBoselliJersey che entra a far parte del Gruppo Colombo, definendo una nuova era e, soprattutto, un’ennesima sfida: sperimentare nuove forme di interazione tra le diverse tecniche produttive di Colombo.

Un viaggio creativo

La palla è poi passata a Arman Avetikyan, direttore creativo dell'azienda, che ha approfondito il tema "Progetto 62".

"Il progetto nasce come un laboratorio di ricerca a 360 gradi - racconta - Partendo dal mondo del lusso di Mario Boselli Jersey e passando al mondo tecnico di IOts Artea e a quello del mondo comasco fatto di tessuti fluidi, femminili e delle sete, abbiamo pensato di mischiare tutto e chiederci che cosa può succedere. Il risultato ci è piaciuto e piaceva anche ai nostri clienti: era uno street integrato nel mondo del lusso. Abbiamo puntato molto sulla sostenibilità aziendale: dal benessere dei dipendenti, alle ricerche su come si può usare tutto ciò che rimane, gli scarti".

Infatti Progetto 62 pone le sue basi su tre asset fondamentali:

Creatività che si esplicherà in collaborazioni con giovani designer, scuole di moda e artigiani per realizzare un brainstorming costante in grado di generare nuove idee e tendenze;

che si esplicherà in collaborazioni con giovani designer, scuole di moda e artigiani per realizzare un brainstorming costante in grado di generare nuove idee e tendenze; Innovazione che vedrà la collaborazione con partner importanti per la creazione di trattamenti all’avanguardia sui tessuti;

che vedrà la collaborazione con partner importanti per la creazione di trattamenti all’avanguardia sui tessuti; Sostenibilità che trova la sua attuazione nel progetto palindromo. Quest’area prevede la possibilità di lavorare con il recupero dei tessuti e attivare progetti speciali con partner in grado di dare vita agli scarti industriali. Al fine di sostenere al massimo il suo “green commitment”, l’azienda ha ottenuto la certificazione GOTS (Global Organic Textile Standard) il più stringente standard internazionale per la produzione sostenibile di prodotti tessili realizzati con fibre naturali e FSC (Forest Stewardship Council) che ha come scopo la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati.

L'archivio storico

Novità, e ragione dell'apertura dell'azienda ai media di questa mattina, l'archivio storico che nasce dopo 60 anni di storia.

"L'archivio che abbiamo creato qui in azienda è una piccola parte - raccontano i Colombo - È uno spazio in continuo cambiamento perché è a disposizione dei designer per guardare e prendere quello che serve loro, quello che li ispira. Non solo qui in azienda, ma anche a distanza perché l'intero archivio è stato digitalizzato dopo un grande lavoro di catalogazione".

Il bilancio e i nuovi progetti

Successivamente è stato presentato il bilancio sociale dell'azienda, il secondo dopo la prima edizione del 2022, dove la Colombo industrie Tessili ha cercato di ribadire ancora una volta ciò in cui crede, di fare un resoconto di quanto fatto fino ad ora e di tracciare la via verso un futuro sempre più sostenibile.

L’azienda sta infatti lavorando al mantenimento delle certificazioni GOTS e FSC e ha avviato la procedura per l’ottenimento della certificazione GRS. Non bisogna poi dimenticare il percorso intrapreso per applicare il protocollo ZDHC, un programma internazionale che mira alla drastica riduzione delle sostanze chimiche pericolose di tutta la catena di fornitura del comparto, basandosi sui principi di trasparenza e di gestione delle sostanze chimiche secondo un approccio integrato di prevenzione e precauzione. Inoltre, procede il processo di tutela ambientale anche grazie al revamping dell’impianto fotovoltaico ed è all’incremento del parco auto green con auto full electric e plug in.

Infine, come chicca finale, il presidente Stefano Colombo ha reso nota la volontà di attuare un rifacimento della sede aziendale di Fino Mornasco: