Dopo oltre quattro mesi di chiusura ha riaperto il borgo di Galliano

Via Galliano, piazzetta Rigamonti e via Per Erba tornano a essere praticabili

Fine dei lunghi disagi per residenti e commercianti

Finalmente, dopo quasi cinque mesi di lavori e chiusura del borgo di Galliano, a Eupilio, la frazione è di nuovo "libera". Hanno riaperto via Galliano, piazzetta Rigamonti e via Per Erba. Lo ha annunciato il sindaco, Alessandro Spinelli, soddisfatto della riqualificazione del vecchio nucleo ma ben consapevole dei forti disagi vissuti da tutti. Residenti e negozianti in primis. Ma anche automobilisti che sono stati costretti a un lungo giro per bypassare l’interruzione viabilistica.

"Abbiamo valorizzato un angolo del nostro paese"

"I lavori sono terminati e le strade sono state completamente riaperte - spiega il sindaco Spinelli - Siamo consapevoli di aver creato non pochi disagi. Le opere sono state eseguite, ovviamente, per andare a donare maggiore prestigio e decoro a un angolo del nostro paese per valorizzarlo. Oltre a tutto questo, dobbiamo anche considerare che sono stati riqualificati i sottoservizi".

Nel borgo sono state anche posate le nuove panchine.

Fibra, sottoservizi e poi pavimentazione: ora il borgo risplende

Galliano era stato "impegnato" fin da febbraio con l’inizio dell’allestimento del cantiere. Il via alle opere era arrivato nel mese di marzo. I primi a mettere mano alle strade della frazione eupiliese erano stati gli operai per la posa della fibra ottica. Poi per un mese e mezzo i tecnici di Como Acqua avevano eseguito le opere di sistemazione delle tubature. Infine, da due mesi a questa parte è stata l’Amministrazione a compiere gli interventi di pavimentazione in porfido, nell’ambito del progetto "Borgo ospitale" guidato dalla Comunità montana. Ora, tolte definitivamente le transenne.