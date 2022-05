Dopo due anni di stop torna la festa annuale di il Giardino di Luca e Viola onlus

Dopo due anni di sosta forzata ritorna la tradizionale festa annuale del Giardino di Luca e Viola onlus.

L’anno scorso il giardino ha compiuto dieci anni ma non ha potuto festeggiare l’eccezionale compleanno come da consuetudine. Quest’anno, dal 2 al 4 giugno a Orsenigo presso il Parco di Liegro in via Garibaldi si terrà "Il giardino in festa" con il patrocinio del Comune di Orsenigo. Saranno tre giorni di divertimento e allegria per grandi e bambini con spettacoli e concerti.

Il programma prevede per giovedì 2 giugno dalle ore 19 mega risottata della famosa Confraternita della Pentola di Senago, alle ore 21.00 “I Cantastorie della Brianza”, leggende della Brianza cantate e presentate con immagini dal gruppo culturale la Martesana, uno spettacolo

fantastico che introduce nelle tradizioni del territorio. Venerdì 3 giugno ore 21.00 grande concerto della band “Sulutumana”, il noto gruppo musicale che già negli anni precedenti ha rallegrato le feste del Giardino di Luca e Viola. Sabato 4 giugno alle ore 10, 12.30, 14 e 17 un grande evento per i più piccoli “Pompieri per un giorno” organizzato dalla sottocommissione dei Vigili del Fuoco di Canzo e riservato ai bambini da 3 a 12 anni a cui sarà rilasciato il Brevetto di aspiranti Vigili del Fuoco. Sempre per i più piccoli alle ore 17.00 lo spettacolo

“Superzero Show” e alle ore 21.00 il concerto “La compagnia del Blasco” un eccezionale Tributo a Vasco Rossi.

Ricordiamo che l’associazione Il Giardino di Luca e Viola opera da 10 anni sul territorio Lariano per ricordare piccoli guerrieri volati in cielo troppo presto e con l’obiettivo di sostenere iniziative nel campo delle malattie pediatriche e promuovere la cultura del dono. Per tutti e tre i giorni sarà attivo un servizio bar e cucina (dalle ore 19.00) e a proposito di questi servizi e per tutta l’organizzazione degli eventi in calendario occorre ringraziare i volontari “Giardinieri” dell’associazione del Giardino di Luca e Viola che si prestano con ammirevole abnegazione. L’ingresso è gratuito per tutti.

Foto di repertorio volontari de Il Giardino di Luca e Viola