Dopo i lavori di riqualificazione, cambia la disciplina permanente della circolazione

Conclusi gli interventi di riqualificazione della pavimentazione stradale e di rifacimento della segnaletica, è stata adottata la nuova disciplina permanente della circolazione e della sosta in piazza Chiesa, nella frazione di Visino, a Valbrona.

L’intervento

L’intervento prevede l’istituzione del senso unico di circolazione in senso antiorario all’interno della piazza, con ingresso dal primo varco posto a lato della chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta e uscita dal varco successivo sul lato opposto. Inoltre prevede la riorganizzazione degli spazi di sosta, con ridimensionamento e ridistribuzione degli stalli destinati alle autovetture e individuazione di specifici spazi per la sosta dei motocicli.

Il commento dell’Amministrazione

“Le modifiche sono finalizzate a migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici, sia per i veicoli sia per i pedoni”, sottolineano dall’Amministrazione.

La nuova disciplina è stata resa operativa mediante la posa della segnaletica stradale permanente. Da qui l’invito agli utenti a prestare attenzione alla segnaletica e a rispettare le nuove disposizioni di circolazione e sosta.