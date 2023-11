Dopo i lavori torna operativo l'ufficio postale di Ponte Lambro

Sarebbe dovuto rimanere off limits fino a settembre, ma l'intervento si è dilungato nel tempo

Sede di via Castelletti ristrutturata

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Ponte Lambro. La sede di via Castelletti era stata chiusa lo scorso 4 luglio per un intervento di rinnovo del sistema informatico. Il disagio per gli utenti pontelambresi, in questi mesi, è stato quello di doversi recare nell’ufficio postale di Castelmarte in via Roma. Problemi - in particolare per i più anziani - che si sono prolungati più del previsto, visto che la riapertura era stata paventata in un primo momento per il 2 settembre.

Un progetto di rilancio

I lavori di ristrutturazione delle sedi postali sono finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica amministrazione grazie al progetto “Polis - Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. L’ufficio postale di Ponte Lambro è ora a disposizione dei cittadini con il consueto orario: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.