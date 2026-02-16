Dopo il furto la comunità dona una nuova bicicletta al vicario

Dopo il furto, il bellissimo gesto della comunità: donata una nuova bicicletta elettrica a don Christophe Lokossa.

Donata dopo la messa

La bellissima iniziativa è stata messa in campo dal Gruppo Alpini di Albese con Cassano e Tavernerio a seguito del furto subito dal vicario lo scorso dicembre. Al termine della celebrazione della messa di ieri mattina, domenica, le Penne nere hanno consegnato al vicario una nuova bicicletta, munita di geolocalizzatore e di catena con lucchetto per metterla in sicurezza. La consegna è stata fatta proprio fuori dalla chiesa parrocchiale di Santa Margherita.

Così spiegano dal Gruppo Alpini:

“Don Christophe era rimasto davvero male per il furto della sua bici, e a dicembre, al lancio dei palloncini, aveva scritto una letterina a Babbo Natale, lanciata insieme a quelle dei bambini, per avere una nuova bicicletta. Così ci abbiamo pensato noi, grazie anche alla collaborazione del negozio del paese, che ci ha fatto un prezzo di favore: gliene abbiamo acquistata una elettrica, così da poterla usare agilmente per muoversi tra Carcano, Albavilla e Albese, e con un geolocalizzatore, nella speranza però che non ne debba mai avere bisogno. E’ stato contento della sorpresa, dobbiamo dire che è riuscita perché non se la aspettava!”