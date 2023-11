Dopo la denuncia all'ex presidente, presentata la nuova associazione di soccorso

I soci hanno spiegato la situazione che li ha portati a ricominciare da zero

Buona volontà e onestà da parte di tutti

Si sono rimessi in gioco dopo la denuncia all'ex presidente, Eugenio Bianchi. I volontari di Valassina soccorso hanno tagliato i ponti con il vecchio sodalizio e ne hanno rifondato uno tutto nuovo, Segrino soccorso. La presentazione si è tenuta ieri nella sede del Beldosso, a Longone al Segrino. A guidare il nuovo gruppo è Angelo Volonterio, che ha preso in mano le redini del sodalizio dopo la scoperta di un "buco" di oltre 7mila euro. E' di poche settimane fa, infatti, la notizia della denuncia di Volonterio a Bianchi: il volontario aveva scoperto spese non giustificate, la mancanza delle coperture assicurative e affitto non pagato. La volontà è stata quella di gettarsi tutto alle spalle e ricominciare da capo con tanta buona volontà e onestà.

In tanti alla cerimonia di inaugurazione del gruppo

Alla presentazione di Segrino soccorso hanno preso parte il sindaco di Longone Carlo Castelnuovo e il suo vice Pierangelo Castelnuovo, il parroco padre Giovanni Giovenzana, gli uomini della Protezione civile, i Carabinieri del comando di Erba, i volontari dell'Associazione nazionale Carabinieri in congedo guidati da Gianmario Colzani. A loro sono andati i ringraziamenti di Volonterio che ha sottolineato l'importanza del sostegno di tutti.

Si parte con la collaborazione con la Protezione civile

"Attueremo un nuovo servizio in collaborazione con la Protezione civile - ha spiegato Angelo Volonterio - Metteremo sull'ambulanza una radio che possa garantire sempre la trasmissione e con questo sistema saremo in grado di coordinare tutte le associazioni come noi e dare supporto attivo nei servizi di emergenza".