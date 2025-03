Dopo la mostra, un concorso tutto dedicato ai Lego

I Lego, una grande passione in grado di unire grandi e piccini.

I Lego invadono la biblioteca

Dopo il successo della mostra organizzata all’interno del centro culturale Spazio Volta 3, a Lurate Caccivio, l’"Associazione Genitori Associati", guidata dalla presidente Laura Riniti, e col supporto dell’Amministrazione comunale, ha voluto rilanciare. D’altra parte, la due giorni di sabato 15 e domenica 16 febbraio ha visto la partecipazione di più di 600 persone. Proprio per questo motivo è stato così pensato un vero e proprio concorso creativo, rivolto ai ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. L’iscrizione è obbligatoria al link servizi.comune.luratecaccivio.co.it entro il 26 marzo. Gli aderenti dovranno poi consegnarla sabato 29 marzo, dalle 10.30 alle 12.30.

Per ogni sezione verrà premiata l’opera più originale (dimensione massima 30 per 30 centimetri). La Giuria sarà composta dai membri delle consulte giovanili del territorio. L’esposizione, infine, si terrà domenica 30 marzo, dalle 15 alle 18, in biblioteca. Premiazione alle 17.