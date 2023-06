Negli scorsi giorni Erba è stata riempita di bestemmie oltre a minacce di morte nei confronti del deputato leghista Eugenio Zoffili.

Dopo le bestemmie all'oratorio spuntano gli striscioni per il Corpus Domini

Il raid vandalico messo in atto dagli anarchici all'oratorio Casa della Gioventù è stato cancellato da ben altre scritte. In queste ore infatti sono spuntati degli striscioni dedicati al Corpus Domini, festa che chiude il ciclo delle feste del periodo post Pasqua e celebra il mistero dell'Eucaristia istituita da Gesù nell'Ultima Cena. "Dio è vivo!", "Dio sia lodato", questo recitano gli striscioni appesi in via Battisti.